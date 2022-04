Assemblea dei Soci Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

Appuntamento molto atteso e partecipato quello di ieri alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, che dopo due anni è tornato in presenza nel bellissimo Salone di Rappresentanza della Cassa. All’ordine del giorno, la designazione di n. 7 componenti del Consiglio di Indirizzo da parte dei Soci della Fondazione. Lo statuto della Fondazione, approvato nell’Aprile del 2016, prevede un numero complessivo di 14 Consiglieri (prima erano 22) di cui sette appunto designati ieri dall’Assemblea dei Soci e gli altri così suddivisi: uno dal Comune di Cento, uno dall’Archidiocesi di Bologna, uno dall’Università degli Studi di Ferrara, uno collettivamente e, quindi, a maggioranza degli Enti che abbiano espresso la loro indicazione, dagli Ordini e Collegi Professionali definiti con apposita deliberazione del Consiglio di Indirizzo, uno dalla C.C.I.A.A. di Ferrara. Infine, due nomine verranno espresse collettivamente e, quindi, a maggioranza degli Enti che abbiano espresso la loro indicazione, tra i Comuni di Bondeno, Castello d’Argile, Finale Emilia, Mirabello, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda.

All’apertura dell’Assemblea la Presidente Raffaella Cavicchi ha rivolto un affettuoso ricordo alla Consigliera di Indirizzo Professoressa Liana Baroni, scomparsa prematuramente lo scorso Dicembre.

La parola é passata al Sindaco di Cento Edoardo Accorsi che ha ricordato il difficile periodo sanitario che la città ha vissuto, auspicando di poterne uscire più uniti di prima. Ha poi rivolto un ricordo speciale a tutti concittadini che hanno perso la vita a causa del Covid.

Molti i progetti promossi dalla Fondazione lo scorso anno, che ha ricordato i più rilevanti: la conclusione dei lavori di costruzione della Palestra dell’ISIT Bassi-Burgatti, realizzata grazie al contributo di 1.000.000 di euro donato da ACRI (Associazione tra Fondazioni e Casse) raccolto fra tutte le Associate e donati al territorio della nostra Fondazione colpito dal terremoto; la realizzazione di un murales presso Coccinella Gialla, dedicato al ruolo delle Fondazioni bancarie, nella giornata Europea delle Fondazioni.; 20.000 euro alla Fondazione Plattis e 15.000 al Pensionato Cavalieri per il sostegno agli anziani; 40.000 euro per il Premio Pagella d’Oro, che si è svolto online con una bellissimo intervento di Elisa Palazzi e Federico Taddia sui cambiamenti climatici (quest’anno ricorrerà il 50° anniversario di questa iniziativa). Sostegno alla sanità ed assistenza agli anziani con l’avvio del “Progetto di riabilitazione domiciliare” rivolto al recupero fisico, all’assistenza di anziani e disabili per un impegno biennale di € 70.000. Importante l’impegno sulla valorizzazione del centro storico della città, con due interventi molto attesi: 30.000 euro per il nuovo Centro Anziani presso la Fondazione Zanandrea ed altrettanti per la riapertura del Cinema teatro Don Zucchini. Sempre in primo piano l’impegno per la realizzazione della 43° edizione del Premio Letteratura Ragazzi, e del Festival che è stato annunciato con un grande ritorno in presenza che si svolgerà dal 10 al 14 maggio e che vedrà incontri con gli autori finalisti del premio, laboratori per ragazzi, spettacoli teatrali, workshop per insegnanti, e tanto altro.

Per quanto riguarda le votazioni dei nuovi Consiglieri di Indirizzo, ecco l’elenco delle sette persone designate dall’Assemblea:

Alberghini Umberto, è di Renazzo, agronomo, contitolare di una società che si occupa di consulenza aziendale nel campo agroalimentare, nuovo ingresso; Cremonini Alessio, centese, dottore commercialista, socio della Fondazione, nuovo ingresso; Fiocchi Davide, centese, commerciante, riconfermato ; Govoni Giordana, centese, Presidente di ANFFAS Cento Onlus e già Vice Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, riconfermata; Pivetti Paola, centese, imprenditrice, socia della Fondazione, nuovo ingresso; Tassinari Anna, centese, Dirigente Scolastica, socia della Fondazione, nuovo ingresso; Vultaggio Elena, centese,medico in libera professione, socia della Fondazione, nuovo ingresso.

I nuovi componenti del Consiglio di Indirizzo, ai sensi dello Statuto, entreranno in carica dopo l’approvazione del bilancio della nostra Fondazione relativo all’esercizio 2021.

