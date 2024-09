Avanti Cento, FDI, Gruppo Misto, FI: “Il sindaco e la maggioranza continuano a non interessarsi dell’Ospedale di Cento”

“Il sindaco e la maggioranza continuano a non interessarsi dell’Ospedale di Cento” – così sottolineano i consiglieri di Avanti Cento, Fratelli d’Italia, Lega e Gruppo Misto (FI) alla luce della Commissione Speciale Ospedale tenutasi il 9 settembre. Inaccettabile è stata l’assenza dell’amministrazione alla suddetta seduta nonché la mancanza di una risposta scritta sugli aggiornamenti richiesti in relazione all’incontro in Regione. Abbiamo appreso con rammarico che il Sindaco non aveva ancora adempiuto all’impegno assunto in consiglio comunale di contattare la Regione, per fissare un incontro sulla sanità centese tra l’Assessore regionale competente e una delegazione consiliare, in quanto, a sua detta, non in possesso dei nominativi della delegazione…. Peccato che già inizio luglio fossero stati indicati i nomi dei delegati con esclusione dell’opposizione per decisione della maggioranza. Questa è una grave inadempienza del primo cittadino. A seguito delle nostre rimostranze sull’estromissione dei nostri gruppi o del rappresentante indicato nella Consigliera Caldarone, nell’ultima commissione vi era l’opportunità di rivedere i componenti della delegazione.I consiglieri Cremonini, Caldarone e Orlandini hanno ribadito la necessità di partecipazione di tutti i commissari di maggioranza e minoranza nella delegazione regionale in un’ottica di unione e coesione dell’intero consiglio comunale su un argomento così importante per il territorio quale è la sanità centese. Ma la maggioranza ha votato contro senza motivazione alcuna, ledendo così la democrazia ed impedendo la rappresentanza in delegazione di consiglieri di opposizione eletti dai cittadini. “Sin dall’inizio di questa consiliatura abbiamo cercato di far capire quanto fosse importante far sentire la voce dei centesi su questo tema, ma tutto ciò è avvenuto purtroppo nel totale disinteresse del sindaco e della sua maggioranza. Come minoranza abbiamo agito con una raccolta firme che conta 7070 sottoscrittori depositata in regione, mentre il sindaco oltre ad un presidio cosa ha fatto? E Orgoglio Centese oltre a fare una raccolta firme svanita nel nulla cosa ha fatto di tangibile? L’Istituzione della Commissione Ospedale è stata proposta da Avanti Cento, Fdi e Lega in un’ottica di salvaguardia del nosocomio centese, istituzione poi approvata da tutto il consiglio. Tuttavia dispiace constatare che la maggioranza ogni volta cassa o fa ostruzionismo su qualunque proposta o iniziativa che perviene dai banchi della opposizione a favore dell’Ospedale.Palese è la mancanza di volontà di salvare la struttura ospedaliera e i suoi servizi.

