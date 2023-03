AVANTI CENTO: “Nessuno tocchi il nostro Pronto Soccorso e l’Ospedale”

“Nessuno tocchi il nostro Pronto Soccorso e l’Ospedale” è quanto dichiarano i

consiglieri di Avanti Cento Beatrice Cremonini, Fabrizio Toselli e Gerlando Bruno,

che continuano: “Destano preoccupazione le notizie che ci sono pervenute in questi

giorni secondo cui il nuovo Pronto Soccorso di Cento, donato con investimento della

Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, quindi di tutti i cittadini centesi, verrà

declassato ad un livello solo di primo soccorso e quindi di fatto un primo passo

verso il depotenziamento del nostro ospedale.

La politica sanitaria attuata in questi anni con l’accentramento dei servizi e

dell’utenza su grandi strutture è sbagliata, il covid ci ha dimostrato l’importanza di

avere sul territorio anche ospedali come il S.S. Annunziata.

Nello scorso consiglio comunale il nostro gruppo è stato firmatario dell’ordine del

giorno per mantenere l’apertura del punto nascita dell’Ospedale cittadino ma nel

corso della seduta abbiamo ribadito che l’Amministrazione deve essere sempre parte

attiva nelle questioni legate al nostro presidio ospedaliero perché il trend cambi e

non solo restare in attesa degli eventi.

Prima del covid l’Amministrazione Toselli aveva iniziato numerosi progetti di

promozione del punto nascita di Cento con la partecipazione del primario del

reparto nonché di donne che avevano partorito a Cento che portavano la loro

esperienza. Come ribadito in consiglio questo progetto va ripreso e l’azienda USL

deve farsi promotrice nuovamente di tali iniziative spronata dal Comune.

Ci devono esser proposte, si devono investire risorse per migliorare il servizio

sanitario della nostra cittadina.

L’ospedale santissima Annunziata è una risorsa importantissima per il nostro

territorio. Ma il problema non è solamente relegato al reparto di ostetricia e

maternità ma ad altri reparti del nosocomio quali Chirurgia, Cardiologia e vi è al

momento un depotenziamento ad esempio di Urologia. Abbiamo ricevuto numerose

segnalazioni da parte di cittadini di ogni età che lamentano liste chiuse, invii al

Delta di Lagosanto per visite ed operazioni. Ciò sta creando un importante disagio

nella comunità.

Per questo motivo abbiamo proposto la creazione un commissione ad hoc per il

nostro Ospedale, idea ben accolta dal Sindaco il quale ha anche detto di voler far di

tutto per tenere alta l’attenzione in Regione sul S.S. Annunziata. Purtroppo per2

l’ennesima volta, solo parole al vento, come dimostrano le voci che trapelano in

questi giorni sulla chiusura del Pronto Soccorso.

Come gruppo consiliare siamo pronti a raccogliere firme e a porre in essere

iniziative affinché nessuno tocchi il nostro Ospedale ed il Pronto Soccorso.”

Cento, 22 Marzo 2023

Il Gruppo consiliare “Avanti Cento”

Beatrice Cremonini

Toselli Fabrizio

Gerlando Bruno

Mi piace: Mi piace Caricamento...