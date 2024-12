BASKET: A CENTO PASSA VIGEVANO 64-79

18^ Giornata di campionato che vede Sella Cento ospitare Elachem Vigevano 1955 tra le mura di casa della Baltur Arena. Match di estrema importanza per entrambe le formazioni che potrebbero giovarne dando loro un po’ di respiro in termini di punti in classifica oppure, dall’altro lato, affossare una situazione già critica trovandosi entrambe tra gli ultimi posti. Per la Benedetto XIV assenti due figure significative come Delfino e Sperduto, mentre per Vigevano assente Stefanini per infortunio.

Di seguito i quintetti titolari.

Sella Cento: Devoe III, Benvenuti, Devis IV, Nobile, Berdini

Elachem Vigevano: Galassi, Mack, Oduro, Leardini, Raspino

I° QUARTO

Vigevano apre il match con 2 punti di Mack dopo il primo minuto e mezzo di gioco confusionario per entrambe le formazioni. Benvenuti fa saltare l’uomo e appoggia 2 punti facili a tabellone. Ci pensa Davis IV a pareggiare i conti, 2 punti per lui e 8 pari a 5:42 dal termine del primo quarto di gioco. Ancora Davis IV a rimbalzo dopo il tiro corto di Oduro che apre il contropiede per Cento terminato con canestro e fallo ai danni di Benvenuti che realizza anche il libero aggiuntivo. Vigevano alza la pressione difensiva recuperando palla e segnando da 3 punti con Galassi. Mack in solitaria, lasciato libero segna 2 punti su arresto e tiro. Ancora Galassi da 3 punti che porta Vigevano sul +5 a 2:30 dal termine. Alessandrini prova l’azione individuale portando spalle a canestro il suo uomo, solo rimessa dal fondo per lui. Cento fatica in attacco, azioni al limite della sirena dei 24 secondi senza riuscire a costruire un buon tiro. Time-out per coach Di Paolantonio dopo il +10 segnato da Rossi. Forte pressione difensiva per Vigevano già dalla prima metà campo ma ci pensa Davis IV a dare un po’ di fiato alla squadra di casa con un canestro da 3 punti. Termina sul risultato di 13 a 33 in favore di Elachem Vigevano il primo quarto di gioco.

II° QUARTO

Il secondo quarto si apre con un corridoio centrale libero per Vigevano che lo attacca con Oduro che però perde palla, ci pensa Alessandrini a sfruttare l’errore avversario con 2 punti in contropiede. Devoe III intercetta la palla e prova da 3, solo ferro per lui. Per Vigevano è Mack a sobbarcarsi la responsabilità della squadra, dopo aver recuperato la palla si guadagna un fallo che concretizza col 2 su 2 dai liberi. A referto anche Taflaj che trova i suoi primi due punti spalle a canestro contro Davis. Buon movimento di palla nella metà campo offensiva di Vigevano che con l’aiuto di Oduro incrementa il loro vantaggio sul risultato di 22 a 35 a 4:13 dal termine. Berdini a terra, l’arbitro lascia proseguire il gioco e Vigevano in contropiede ne approfitta segnando da 3 con Mack. Devoe III prova ad attaccare e trova i 2 punti con fallo, seguito da una importantissima tripla di Berdini, +12 il vantaggio per Vigevano a 1:40 dal termine del secondo quarto di gioco. Rimbalzo offensivo di Alessandrini che scarica su Berdini che attacca il ferro, fa 2 su 2 dai liberi. Ancora Mack costruisce in attacco per Vigevano trovando prima un assist per Leardini e poi un fallo su tiro che concretizza con 2 tiri liberi. Tanfoglio sbaglia da 3 ma Alessandrini rimedia andando forte a rimbalzo e segnando altri 2 punti. Termina sul punteggio di 31 a 43 la prima metà di gioco. Poca fiducia al tiro e una buona difesa della squadra avversaria mettono in difficoltà la Sella Cento.

III° QUARTO

Rientrano entrambe le squadre dallo spogliatoio con le rispettive formazioni: Benvenuti, Devoe III, Davis IV, Nobile e Berdini per la Sella Cento, mentre per Vigevano Mack, Oduro, Leardini, Raspino e Galassi. Davis IV apre le danze con la prima tripla del quarto, dopo di lui anche Berdini a segno sempre da 3. Dall’altro lato Galassi ferma il recupero di Cento con l’ennesima tripla, ben 15 i punti da lui realizzati a 7:16 dal termine. Ping-pong di triple per entrambe le squadre, nessuna di queste a segno. Momento di stallo sbloccato da Davis IV da 2. Penetrazione al ferro e 2 punti a segno per Berdini. Contropiede Sella Cento che termina con una tripla pesantissima di Tanfoglio. Benvenuti da 2 accorcia lo svantaggio. Palla recuperata per la Benedetto XIV, passaggio a Davis IV che concretizza con un and-1. Strautmanis prova la schiacciata ma trova solo i due tiri liberi che però non riesce a sfruttare. Svantaggio di sole 5 lunghezze a 44 secondi dalla fine per la Sella Cento. Mark 2 su 2 dalla lunetta, ultimo possesso in mano a Vigevano che con Galassi trova un canestro da 3 punti con fallo a 5 secondi dal termine. Prova sulla sirena Berdini da 3 ma niente da fare. Termina così anche il terzo periodo di gioco sul risultato di 52 a 62 per Vigevano. La Sella dimostra di essere in partita ma per via di diverse distrazioni manda in fumo ogni tentativo di rimonta.

IV° QUARTO

Ultimi 10 minuti di gioco per poter risollevare le sorti del match. Assist di Davis IV che trova libero in mezzo all’area, Benvenuti che appoggia facile al tabellone. 1 vs 1 di Davis IV contro Leardini, si intestardisce e mette a segno un difficilissimo arresto e tiro dalla media. Quarto fallo di Benvenuti e cambio costretto, entra Alessandrini che ferma di forza Mack recuperando palla e dando il via al contropiede per la Sella Cento. 2 su 2 per Strautmanis dalla lunetta. Step back per Berdini che porta la Sella Cento -6 a 5:21 dal termine del match. Finale di partita agguerrito, ben 10 i falli complessivi nei primi 5 minuti del quarto, entrambe le squadre in bonus. Close-out in ritardo per Davis IV che commette così il suo terzo fallo personale mandando Leardini dalla lunetta, 2 su 2 per lui. Lotta sotto canestro per Benvenuti che cerca di trovare una posizione ottimale per la ricezione, ne approfitta Berdini che attacca il fondo e trova 2 tiri liberi. Palla in mano a Mack a 2:22 dal termine, tripla per lui che porta Vigevano a +13, ben 25 i punti segnati da lui fino ad ora. Tanta confusione, la palla scappa dalle mani, Mack si butta e guadagna la palla a due. Davis IV attacca, fallo in attacco, palla a Vigevano a 56 secondi dal termine. Dopo la tripla di Davis IV, Strautmanis mette il punto alla partita. Termina così alla Baltur Arena il match tra Sella Cento e Elachem Vigevano 1955 sul risultato di 64 a 79 per la squadra ospite. Occasione sprecata per la Benedetto che aveva la possibilità di migliorare la situazione classifica in casa e che dovrà rimandare l’appuntamento alla prossima partita.

TABELLINI

SELLA CENTO: Devoe III 4, Tamani, Ramponi, Tanfoglio 2, Alessandrini 6, Berdini 16, Moretti, Davis IV 18, Benvenuti 15, Nobile 3

ELACHEM VIGEVANO: Leardini 2, Taflaj 4, Mack 25, Galassi 18, Oduro 7, Strautmanis 13, Tedoldi, Raspino, Rossi 7, Peroni 3

Foto crediti: Luca Barbieri

