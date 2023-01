BASKET: CAPITAN TOMASSINI PREMIATO MVP DEL MESE DI DICEMBRE

In occasione del match casalingo contro Chiusi è stato consegnato a Giovanni Tomassini il premio LNP come MVP del mese di

dicembre. Il capitano ha ricevuto l’importante riconoscimento dal Presidente della Benedetto XIV Gianni Fava. Tomassini ha voluto

festeggiare il premio di miglior giocatore del girone rosso per il mese di dicembre, marchiando a ferro e fuoco anche il finale della

partita contro Chiusi.

