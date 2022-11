BASKET: CENTO SI ARRENDE SUL FINALE. VINCE FORLÌ 63-62

Sul parquet di casa l’Unieuro prova a scappare sin dai primi secondi: coach Mecacci, con la Tramec sotto 4-0, è costretto a chiamare subito time-out. Raivio fa due su due dalla lunetta al ritorno in campo, mentre la Tramec fatica nella metà campo offensiva. Zampini realizza un tiro libero su due e iscrive a referto la Benedetto XIV ma Forlì allunga ancora con Pollone. Cento, sotto di sette, riesce a tornare a contatto con due punti a testa per Ulaneo e Tomassini: time-out per i forlivesi sul punteggio di 8-5. Forlì, con Benvenuti e Cinciarini, cerca nuovamente la fuga, ma una tripla di Archie e un canestro di Marks ristabiliscono la parità, sul 12-12. L’ultimo squillo del primo parziale è di Federico Zampini: gran canestro sulla sirena e primo vantaggio Tramec, sul 12-14.

In avvio di secondo quarto le percentuali si alzano, con le squadre che si scambiano canestri e la partita che resta in equilibrio. Toscano trova il canestro dalla lunga distanza per Cento, con il vantaggio ospite che raggiunge a più riprese i 5 punti. Raivio risponde immediatamente ma Toscano segna ancora, stavolta da due. Dopo qualche minuto in cui gli attacchi hanno prevalso sulle difese, le percentuali calano nuovamente e la partita inizia a seguire lo stesso copione del primo quarto. Il punteggio è di 21-25 dopo quindici minuti di gioco, mentre l’ispirato Toscano regala il nuovo massimo vantaggio a Cento con due punti dalla lunetta. Gli ultimi minuti sono favorevoli ai padroni di casa che, trascinati da Benvenuti e Cinciarini, agganciano la Tramec a quota 29. Marks, con un tiro libero, fissa il punteggio sul 29-30 che manda i titoli di coda sul primo tempo. Da segnalare, nel finale, l’espulsione di Cinciarini.

A inaugurare il terzo quarto ci pensa Raivio, che segna dalla media: Forlì torna in vantaggio. Il contro-sorpasso porta la firma di Toscano, anche se l’Unieuro non molla e la partita resta molto equilibrata. Raivio prova a prendersi sulle spalle i padroni di casa e, con 5 punti, guida il parziale che porta in vantaggio i forlivesi sul 38-36. Dall’altra parte non si fa attendere la risposta “a stelle e strisce” di Marks e Archie, autori del parziale centese. Il super terzo quarto di Marks prosegue anche nelle azioni successive: altri quattro punti dell’esterno biancorosso costringono coach Martino al time-out sul 40-45. Forlì, dopo aver ricucito il gap, mette la freccia con la tripla di Raivio, subito vanificata dalla tripla sulla sirena di un Marks on fire. Dopo trenta minuti di gioco il tabellone della Unieuro Arena è fermo sul 46-48.

Il quarto quarto si apre con Marks che riprende da dove aveva lasciato, segnando la tripla del 46-51. L’Unieuro Forlì non molla e, con Adrian e Pollone, torna a meno due. Tomassini realizza un canestro difficile dalla media, mentre Zampini, dopo la buona difesa della Tramec, segna con fallo il canestro del 49-56, regalando il nuovo massimo vantaggio agli ospiti. Un canestro vitale di Pollone per Forlì riduce le distanze, ma Archie, glaciale, realizza la tripla del 51-59, quando mancano circa cinque minuti da giocare. I forlivesi, però, non demordono e, con Raivio e Adrian, tornano a due possessi di distacco. Coach Mecacci chiede il time-out e, al ritorno in campo, Zampini trova tre punti importanti: 55-62 a 2.40 dalla fine. Forlì lancia un nuovo tentativo di rimonta, alimentato da quattro tiri liberi di Raivio che riducono il distacco a soli tre punti a 1.30 dalla fine. Valentini subisce fallo su un tiro da tre punti e fa due su tre ai liberi, con il punteggio sul 61-62. Zampini, nell’altra metà campo, non riesce a gonfiare la retina: a 25 secondi dalla fine, coach Martino chiama il time-out per organizzare l’attacco forlivese. Pollone sbaglia l’appoggio ma Adrian, a 1.4 secondi dalla fine, trova il tap-in del 63-62 che decide la partita.

Per Forlì il miglior realizzatore è Raivio, autore di 25 punti e 11 rimbalzi. Per la Tramec in doppia cifra Marks (17), Archie (12) e Toscano (11).

Unieuro Forlì – Tramec Cento: (Q1 12-14, Q2 29-30, Q3 46-48, Q4

Unieuro Forlì (All. Antimo Martino): Cinciarini 4, Raivio 25, Benvenuti 7, Penna 0, Pollone 5, Adrian 9, Valentini 8, Gazzotti 5, Flan n.e., Ndour n.e., Borciu n.e

Tramec Cento (All. Matteo Mecacci): Marks 17, Archie 12, Berti 4, Zampini 9, Toscano 11, Tomassini 4, Ulaneo 2, Moreno 3, Kuuba n.e, Baldinotti n.e

Arbitri: Ursi, Yang Yao, Tarascio

Mi piace: Mi piace Caricamento...