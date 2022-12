BASKET: IL PREPARTITA DI COACH COTTI

Le parole di Coach Cotti nel prepartita della tredicesima e ultima giornata del girone di andata Tramec Cento-Caffè Mokambo Chieti di domenica 18 dicembre ore 18:00.

“Vanno rinnovati i complimenti ai ragazzi per questo storico traguardo, un calendario del genere con tante partite ravvicinate non ti dà il tempo di goderti questo passo che siamo riusciti a fare. Prima di arrivare alla Coppa Italia bisogna passare per Chieti e per la Fortitudo.

Contro Chieti quello da non fare è sottovalutare la classifica, Chieti è una squadra che ha statistiche offensive simili alle nostre, anche se prendiamo qualche rimbalzo in più. Chieti è una squadra che ha assolutamente bisogno di fare punti e verrà qui con il coltello fra i denti. Noi siamo consapevoli delle condizioni in cui siamo, sappiamo che abbiamo bisogno di un’altra grande prova per portare a casa due punti. Oltre a Jackson che è, a mio avviso, uno dei giocatori più forti del nostro campionato, come tiratore in uscita dai blocchi c’è sicuramente Vrankic che credo sia uno dei primi due rimbalzisti offensivi del campionato oltre che essere un ottimo realizzatore. Non possiamo sottovalutare neanche Mastellari e un giocatore esperto come Spizzichini che sebbene sia appena arrivato è un veterano e sa portare il suo gioco alla causa. Ancellotti è una presenza in area che conosciamo bene.”

