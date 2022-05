Basket: la Giorgio Tesi Group Pistoia si impone sulla Tramec Cento per 64 a 57

Una stanchissima Tramec Cento dà tutto ma non basta: nella bolgia del PalaCarrara, la Giorgio Tesi Group Pistoia concretizza il fattore campo e si impone per 64-57, vincendo per 3-2 la serie.

I primi minuti vedono la Giorgio Tesi Group partire meglio della Benedetto XIV, che fa fatica a trovare la via del canestro. Pistoia è davanti 7-2 a 5.52 dalla sirena del primo quarto, con coach Mecacci che, dopo il canestro di Magro, chiama time-out. La scossa, però, non arriva e Pistoia continua a bombardare da fuori, questa volta con Johnson, Riismaa e Della Rosa. Cento prova a rimanere attaccata alla partita, con Berti e Dellosto. Nel finale è Tomassini, con cinque punti in fila, a ridurre parzialmente il gap tra le due squadre: il tabellone del PalaCarrara è fermo sul 20-10 dopo il primo quarto.

Il secondo quarto è inaugurato dalla terza tripla di Della Rosa, con Pistoia che non molla la presa sulla partita e tiene alte le proprie percentuali dall’arco. La Tramec si affida ancora a Tomassini, che segna nuovamente da tre punti, mentre Utomi, con due canestri in fila, allunga ancora per i padroni di casa:va sulla tripla dello statunitense, che fissa sul 32-17 il punteggio, coach Mecacci chiama time-out. Cento non molla e infila un parziale di 11-4, con sei punti di Berti, sul finire del primo tempo, dopo essere stata sotto anche di diciassette punti: dopo metà partita, il punteggio è di 36-28. Della Rosa è il miglior marcatore di Pistoia, con 9 punti; a guidare il tabellino della Benedetto XIV Tomassini, 10 punti.

Al ritorno sul parquet Tomassini apre le danze dalla media distanza, con la Tramec che riduce fino a sei punti il gap. Pistoia decide di affidarsi però al tiro da fuori e, intorno alla metà del terzo periodo, sul 50-36, coach Mecacci chiama time-out, dopo due bombe, di Wheatle e di Johnson. James segna subito dopo, ma Utomi va ancora a bersaglio dall’arco. La Tramec, combattiva come sempre, non molla: Zilli e Ranuzzi segnano due punti ciascuno e coach Brienza chiede il time-out sul 53-42. Il finale di periodo è molto equilibrato: alla mezz’ora, dopo un canestro di Magro, il punteggio è di 57-44.

L’ultimo periodo comincia con due minuti di digiuno realizzativo, fino alla schiacciata di Berti che muove il tabellino della Tramec e lo step-back di Utomi che fà lo stesso per Pistoia. Coach Brienza decide dunque di fermare il gioco, sul 59-46, a 7.34 dalla fine. Tomassini segna ancora, seguito da Del Chiaro, Gasparin trova altri due punti, ma Pistoia riesce comunque a mantenere il vantaggio sopra i dieci punti. Si entra nei tre minuti finali sul 62-50, con le squadre che, comprensibilmente, sono molto stanche. Cento, raschiando il barile, torna a -8, con Moreno che segna dalla media distanza e Berti che appoggia: coach Brienza chiama time-out, a 2 minuti dalla fine. Johnson fa due su due ai liberi, mentre la tripla della speranza di Tomassini, complice la sfortuna, gira sul ferro e non va. Al PalaCarrara, dopo una tripla di Moreno, finisce 64-57.





Così. coach Mecacci dopo la partita: “Faccio un grandissimo in bocca al lupo a Pistoia per la semifinale, raggiunta con merito. Allo stesso tempo, però, vorrei elogiare la mia squadra, che anche oggi ha giocato una partita di carattere, anche quando poteva arrendersi, provando sempre a reagire. Ci sono giocatori che erano visibilmente svuotati a livello di energia, come è normale che sia in una serie così ravvicinata: questo vale per entrambe le squadre, ma, come avevo detto in fase di presentazione, avrebbe vinto la squadra con più forze residue e aiutata dalle percentuali. Ringrazio i miei giocatori: per noi è stata un’annata incredibile, con il record di punti della società e i play-off fatti entrando al sesto posto. Abbiamo giocato una serie equilibrata, contro una signora squadra, tenendo botta in attacco e in difesa, anche stasera. I ragazzi sono stati encomiabili, il gruppo che ha iniziato ad agosto ha finito la stagione e lo ha fatto onorando, sempre, la maglia del club.”

TABELLINO

Parziali: 20-10, 36-28, 57-44, 64-57

Giorgio Tesi Group Pistoia (all: Nicola Brienza): Wheatle* 3, Johnson* 13, Allinei n.e., Magro* 6, Del Chiaro 8, Saccaggi* 5, Divac n.e., Utomi* 14, Della Rosa 9 (C), Riismaa 6, Caglio n.e. ,

Tramec Cento (all: Matteo Mecacci): Tomassini* 16, James* 6, Gasparin 5, Barnes* 0, Zilli* 6, Ranuzzi 4 (C), Berti 12, Moreno* 7, Dellosto 1, Guastamacchia n.e.

Arbitri: Salustri, Scrima, Nuara

