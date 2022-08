BASKET: PRIMA AMICHEVOLE E TICKET DAYS

Il 27 Agosto ci sarà la prima uscita stagionale per la Tramec Cento, in amichevole contro Ozzano alla Milwaukee Dinelli Arena; l’ingresso è gratuito e durante l’evento sarà anche organizzato un ticket day. Un secondo ticket day è previsto sabato 30 Agosto, ultima occasione per acquistare di persona l’abbonamento con entrambi i derby casalinghi contro Ferrara e Bologna garantiti, promozione che scade il 31 Agosto.

Per chi non potrà essere alla Milwaukee Dinelli Arena durante i ticket days, l’abbonamento è acquistabile on-line su ticketsms.it, piattaforma su cui sono anche già disponibili i biglietti per la partita di Supercoppa LNP del 10 Settembre contro Rimini. Chi intende usufruire delle offerte “Family Pack” e “Benedetto64” dovrà spedire la documentazione necessaria via mail a biglietti@benedettoxiv.it, mentre la novità per chi è in ferie è che si potranno anche bloccare gli abbonamenti via Whatsapp inviando nome, cognome e indirizzo e-mail al numero 3939094262.

Mi piace: Mi piace Caricamento...