BASKET: sabato 30 marzo alle 19 la sfida con Latina

La Benedetto si prepara al suo appuntamento con la Storia: sabato 30 marzo

alle 19, nella sfida con Latina, i giocatori indosseranno una divisa speciale

dedicata ai 60 anni della società.

Perdersi un’occasione così speciale non è contemplato: per questo motivo,

oltre che per unire ancora di più squadra e tifosi nel rush finale della regular

season, la Benedetto XIV e DAP Store hanno ideato una promozione

speciale a tempo limitato sui biglietti delle ultime tre partite casalinghe.

Tutti i tifosi avranno quindi la possibilità di attrezzarsi per il finale di stagione,

sostenendo la Benedetto ad un prezzo ridotto: DAP Store offre infatti a tutti i

tifosi uno sconto speciale sui biglietti in Gradinata Ghelfi e Gradinata Nord per

le sfide contro Latina, Trapani (mercoledì 10 aprile) e Vigevano (domenica 14

aprile). Il miniabbonamento comprende l’ingresso a tutti e tre i match e,

grazie all’impegno del Platinum Sponsor biancorosso, costerà solo 40€

anziché 48€ come da tariffari stagionali.

La promozione sarà attivabile solo in presenza, alla Baltur Arena, nei giorni di

giovedì 28 marzo e venerdì 29 marzo, dalle 18:00 alle 19:30.

