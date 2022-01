BEFANA IN OSPEDALE E AL CENTRO VACCINALE DI CENTO: PRO LOCO DONA LE CALZE AI BAMBINI VACCINATI

La Befana arriva in anticipo all’ospedale di Cento, dove proseguono a pieno ritmo le vaccinazioni pediatriche anti-Covid per la fascia di età 5-11 anni.

Nella giornata di oggi, mercoledì 5 gennaio, tutti i bambini in attesa del vaccino hanno ricevuto in dono le golose calze della Befana, ricche di dolciumi per ‘addolcire’ il momento della vaccinazione e festeggiare insieme l’Epifania.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Cento, in accordo con il Distretto Ovest dell’Azienda USL di Ferrara e il Comune di Cento, e verrà riproposta nei prossimi giorni.

Le prossime tappe sono in programma venerdì 7 gennaio sempre all’ospedale “Santissima Annunziata” e sabato 8 gennaio presso il centro vaccinale centese, dove verrà allestito un punto esterno per i volontari della Pro Loco per la consegna delle calze a tutti i bimbi.

Presenti alla consegna odierna il presidente della Pro Loco di Cento, Daniele Rubino, insieme al personale AUSL e al dottor Flavio Santilli, medico della Direzione Sanitaria dell’ospedale di Cento, che hanno accolto l’iniziativa con grande entusiasmo e sensibilità.