Benedetto 1964 al via con novità e rinnovata voglia di divertirsi

Il conto alla rovescia è terminato e dopo una lunga estate la nuova annata della Benedetto 1964 Cento è iniziata. La stagione 2024/25 rappresenta un anno particolare perchè segnerà il 30esimo anniversario del sodalizio che dal 1995 opera ininterrottamente per la crescita e lo sviluppo della pallacanestro giovanile a Cento.

L’estate in casa Benedetto ’64 ha portato all’ingresso di nuove figure nell’organigramma tecnico: Gabriele Giuliani, coach con trascorsi importanti a livelli nazionali e in particolare a Cento, sarà il direttore tecnico e guiderà i gruppi U19 (iscritti al campionato Gold ma che dovranno affrontare il torneo di qualificazione) e U15 Gold. Kristian Pasquetin ricoprirà il ruolo di responsabile del settore giovanile e sarà il coach degli U17 Gold e degli U14 Gold, mentre Elena Corà sarà la responsabile dell’area minibasket, nonchè del settore femminile che in questa stagione parteciperà al campionato giovanile U13.

Il programma tecnico e formativo della Benedetto 1964, messo in atto da uno staff che conterà circa 20 persone, sarà composto da almeno 9 campionati giovanili, tra cui 4 di alto livello regionale, più eventuali competizioni aggiuntive per dare spazio a tutti i ragazzi di mettersi in gioco, senza dimenticare i vari campionati minibasket e la squadra di Divisione Regionale 1 (ex serie D) che risulta tra le 33 ammesse al campionato, guidata da coach Gianni Trevisan e con tanti componenti cresciuti nel settore giovanile centese.

La linfa del movimento di basket a Cento resta il Minibasket. L’offerta della Benedetto 1964, consolidatasi negli ultimi anni con la crescita dei tesserati, numero maggiore di competizioni e con la nascita del settore femminile, è orientata ancora una volta ad offrire alle famiglie e ai piccoli atleti un percorso formativo e stimolante in un ambiente sano: l’inizio dell’attività è avvenuto il 2 settembre, con due tradizionali settimane di Open Day per avvicinarsi al gioco della pallacanestro, poi dall’inizio della scuola in avanti ci sarà tanto modo di fare squadra, imparare e, soprattutto, divertirsi, che sono gli ingredienti fondamentali della formula.

Queste le parole del Presidente Roberto Spera: “Anche quest’anno siamo pronti ad offrire qualità e divertimento, obiettivi principali della nostra mission. Metteremo in campo, ancora una volta, uno staff tecnico di assoluto valore, perché crediamo che la formazione dei ragazzi e delle ragazze debba essere affidata a istruttori qualificati che siano anche, e in alcune categorie innanzitutto, educatori. Sono certo che avremo ancora una volta l’apprezzamento delle famiglie che da anni ci affidano i loro ragazzi, e per questo a loro va il mio personale ringraziamento. Vi aspettiamo in palestra per una nuova avventura.”

Perchè le case si costruiscono partendo dalle fondamenta e per questo la Benedetto 1964, mattoncino dopo mattoncino, costruisce l’ambiente ideale affinchè i ragazzi e le ragazze possano trovarsi a loro agio e praticare sport divertendosi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...