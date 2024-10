BENEDETTO XIV: IL COMUNICATO DEL PRESIDENTE GIANNI FAVA

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

In questo momento della stagione, riteniamo importante rivolgerci ai nostri tifosi e a tutti coloro che sostengono la Benedetto XIV per condividere con serenità una riflessione sul percorso che abbiamo intrapreso insieme. Siamo consapevoli delle difficoltà incontrate finora, anche a causa di un calendario iniziale particolarmente impegnativo per una squadra giovane e rinnovata. Tuttavia, restiamo fiduciosi nella nostra visione e determinati a costruire un progetto solido, che richiede pazienza, fiducia e il sostegno di tutti. Un aspetto particolarmente incoraggiante è la crescita del nostro pubblico nelle partite casalinghe, un obiettivo su cui la società ha puntato con convinzione per rendere la Baltur Arena sempre più viva e partecipata. Il sostegno della nostra curva, presente sia in casa che nelle trasferte, è per noi una forza irrinunciabile, e vogliamo ringraziare chi ci segue ovunque. La loro presenza rappresenta un valore fondamentale per tutto il progetto Benedetto XIV. La società resta vigile e attenta su ogni aspetto della stagione, e con tutte le nostre forze ci impegniamo a mantenere la categoria, un obiettivo che consideriamo primario. Siamo certi che, se dovessero verificarsi delle difficoltà, in modo responsabile e con grande sforzo riusciremo a raggiungere questo traguardo a fine stagione. Concludiamo rivolgendo un appello alla città e alle sue realtà economiche, amministrative e sociali: il cammino verso la salvezza richiede il supporto di tutti. La passione dei tifosi è una forza insostituibile, e siamo certi che, con il sostegno di ognuno, supereremo questo momento delicato e raggiungeremo i nostri obiettivi. Ci auguriamo di vedere i nostri tifosi presenti anche domenica prossima, pronti a sostenere la squadra in quella che può rappresentare una tappa importante della nostra stagione. Con i migliori auspici, Sempre forza Benedetto XIV e Sella Cento!

