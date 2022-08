BENEDETTO XIV: il Presidente Gianni Fava “Ringrazio Tramec che si conferma Main sponsor”

LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE GIANNI FAVA

Il Presidente Gianni Fava ha voluto oggi rilasciare una dichiarazione sull’evento che la Benedetto XIV ha organizzato

presso la Rocca di Cento, in occasione del quale è stato presentato ufficialmente il rinnovo di Tramec come main

sponsor biancorosso.

“Sono molto felice dell’evento che è stato organizzato per la presentazione del nostro rinnovato main sponsor

Tramec nel cortile della Rocca di Cento. È stata anche un’ottima occasione per presentare la campagna

abbonamenti, peraltro partita già molto bene con più di 400 tagliandi venduti in soli quattro giorni, e per dare

l’annuncio del nuovo capitano Giovanni Tomassini, a cui faccio un grande in bocca al lupo per questo importante

ruolo”.

“Essendo già in ferie, in Puglia, con la mia famiglia non ho potuto presenziare, ma ho comunque guardato il video

integrale della serata fornitomi dal nostro numeroso staff Marketing e Comunicazione. Nonostante non fossi

presente ci tengo, con questa nota stampa, a ringraziare l’azienda Tramec, per aver scelto di investire ancora nel

nostro club, e IGI Private Equity, rappresentata dal suo partner Dott. Angelo Mastrandrea con il quale mi

complimento per la crescita portata in soli dodici mesi all’azienda, che ha visto portare a termine due importanti

acquisizioni”.

“Aggiungo un ringraziamento speciale all’amico ed ex Vicepresidente Leo Girotti per il lavoro svolto per la

Benedetto XIV dal 2011 sino ad oggi: le motivazioni della sua uscita hanno dimostrato quanto lui ami questa realtà e

la sua presenza è stata imprescindibile per la crescita della società. Leo Girotti non ricoprirà più cariche ufficiali

all’interno della società, ma il marchio Tramec è stato rinnovato anche quest’anno come main sponsor ufficiale

della squadra, dando continuità al progetto. Con Leo continueremo a vederci sugli spalti della Milwaukee Dinelli

Arena e tifare insieme per i nostri colori!”

