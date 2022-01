BEVILACQUA: Sfonda il muro del cimitero con l’auto

Un automobilista ha fondato il muro del cimitero di Bevilacqua con la sua utilitaria. Forse la nebbia fittissima che gravava sulla zona, o forse la velocità o ancora un malore improvviso, sono queste le ipotesi al vaglio dei carabinieri intervenuti stamattina attorno alle 8 per rilevare un incidente alquanto singolare. Un’automobilista è letteralmente entrato nel cimitero della frazione sfondando il muro di cinta con la su auto. Come si diceva, sulla dinamica stanno lavorando i carabinieri che dovranno ricostruire l’accaduto. A quanto si è potuto capire da una prima sommaria ricostruzione, l’automobilista, proveniente da via Collari con direzione Bevilacqua, all’incrocio con Via Riga ha ‘saltato’ l’incrocio andando a sbattere contro il muro del locale cimitero, sfondandolo. notizia in aggiornamento per le condizioni del conducente

