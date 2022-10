Biblioteca di Renazzo: Consegnato il premio Mattia

E’ stato consegnato presso la biblioteca di Renazzo il premio Mattia, riconoscimento promosso dall’Associazione Mattia e i Suoi Amici, per l’edizione 2021; premio che è andato, ex aequo, alle renazzesi Klaudia Maria Bretta e Anna Boccadamo.”Per l’energia profusa nell’aiutare la collettività attraverso la creazione del gruppo Rete aiuto Cento e dintorni” la motivazione per la quale Klaudia ha ricevuto il riconoscimento. Anna Boccadamo ha invece ricevuto il premio “per l’impegno nel far conoscere ai più giovani il genere letterario della poesia”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...