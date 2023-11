BONDENO: Viola le prescrizioni della detenzione domiciliare, i Carabinieri di Bondeno lo “riportano” in carcere

I Carabinieri della Stazione di Bondeno, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, hanno arrestato un trentatreenne originario della provincia di Mantova.

L’uomo, che si trovava in detenzione domiciliare in quel centro perché resosi responsabile di reati contro il patrimonio, aveva più volte violato le prescrizioni impostegli con la detenzione domiciliare evadendo e dimostrandosi non rispettoso delle regole cui avrebbe dovuto attenersi.

Tali comportamenti, dall’agosto dell’anno in corso, sono stati oggetto di costante comunicazione da parte della Stazione Carabinieri di Bondeno all’Autorità Giudiziaria, che ne ha disposto l’accompagnamento presso la Casa Circondariale di Ferrara dove terminerà di scontare la pena inflittagli.

