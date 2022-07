+++BREAKING NEWS: Grave incidente nella notte in via Penzale-via Modena, nel frontale muore Franco Borghi, 82 anni, ferita la moglie 72enne e una donna di 54 anni

Ore 9.00 – Scontro fra due auto ieri sera attorno alle 22.30 in via Di Penzale nella immediata periferia di Cento. Nello scontro yta un’automobile ed un furgone è morto un uomo e sono rimaste ferite due donne, una di 58 anni ed una di 73 anni, soccorse dal 118: la più grave, una donna di 73 anni, è stata trasportata al Maggiore di Bologna con l’elisoccorso; la donna di 58 anni è stata trasportata all’ospedale di Cona in ambulanza e non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco di Cento. In aggiornamento

ore 12,00 aggiornamento dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara

Incidente mortale nella notte, scontro frontale all’incrocio, indagano i Carabinieri.

Verso le 22.45 di sabato sera 30 luglio 2022 i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cento (Fe), intervenivano in via Modena, all’incrocio con via Penzale, ove si era verificato un grave sinistro stradale. Sul posto i militari accertavano che una Opel Agila aveva impattato frontalmente con un furgone Renault Trafic, che procedeva lungo la via Modena di Cento. Nella violenta collisione il conducente della Opel, Borghi Franco, pensionato 82 enne, decedeva sul posto, mentre la moglie, che viaggiava accanto a lui S.G., 72 enne del luogo, rimaneva gravemente ferita e trasportata all’Ospedale Maggiore di Bologna, in prognosi riservata. La conducente del furgone, una 54 enne del modenense, rimaneva ferita ma non in modo grave e trasportata all’ospedale di Cona (Fe). Il Nucleo Radiomobile ha poi proceduto ai rilievi del caso e al ripristino della viabilità lungo l’arteria stradale, avviando tutti gli accertamenti finalizzati all’esatta ricostruzione della dinamica del tragico sinistro stradale.

