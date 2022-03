BURLESQUE TRA GLI UFFICIALI A POMERIGGIO CINQUE. UNARMA: “CHIEDIAMO RISPOSTE DAL MINISTERO DELLA DIFESA”

“Ci spiace constatare che stiano trapelando ulteriori e imbarazzanti dettagli sullo scandalo avvenuto al Circolo ufficiali che gettano una macchia sull’onore delle Forze armate” – è quanto afferma Antonio Nicolosi, segretario generale di UNARMA, storico sindacato dei Carabinieri, commentando l’intervento del 9 marzo della showgirl Holly’s Good a “Pomeriggio Cinque”, coinvolta nella vicenda – “La ballerina ha sostenuto in diretta che l’evento fosse programmato da tempo, con tanto di volantini circolanti da un mese, e che diverse autorità fossero a conoscenza dello spettacolo. Noi, che ci confrontiamo ogni giorno con ordini e gerarchie, ci chiediamo perché a pagare sia stata allora una sola persona e come sia possibile che in un ambiente militare i vertici non sapessero cosa stesse succedendo. L’intrattenimento è avvenuto alle spalle del Paese intento in un conflitto, e a quelle dei colleghi: secondo il DPR 90 del 2010 a tutti gli ufficiali delle Forze Armate sono trattenute delle quote mensili, che sono state usate anche per foraggiare l’evento. Per questo UNARMA ha inoltrato oggi una richiesta ufficiale al Ministero della Difesa per capire come siano utilizzate le risorse pubbliche e per promuovere la partecipazione delle autorità al dibattito pubblico. Ci teniamo a ricordare infatti agli organi d’informazione che i Carabinieri hanno una loro dignità e che una parte di essa condanna quanto successo in un momento così delicato, ci auguriamo perciò che l’immagine dei colleghi Ufficiali non sia lesa a prescindere da quanto accaduto e che non diventi un fenomeno da baraccone”.

