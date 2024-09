CALDARONE: “ALLE PACINOTTI AUMENTANO LE INFILTRAZIONI”

A distanza di 9 mesi dalla mia richiesta di intervento sulla struttura, nulla è stato fatto per l’asilo Pacinotti, le infiltrazioni sono ancora lì e anzi sono aumentate.

Nonostante il sindaco avesse promesso ai genitori che sarebbero partiti i lavori sulla copertura durante la pausa scolastica in cui sono stati sospesi anche i centri estivi, gli alunni del Pacinotti si ritrovano nuovamente a dover affrontare i soliti problemi, problemi che la sinistra non risolve neanche per sbaglio.

Dopo l’ennesima interrogazioni che ho presentato, mi è stato risposto da questa amministrazione che non può intervenire perché c’è una causa in corso con l’azienda che fece i lavori di copertura e che soltanto all’esito di tale procedimento – di cui non si può ad oggi predeterminare con

precisione la conclusione – sarà possibile valutare chi, come, quando ed a carico e

spese di chi intervenire sulla copertura per la risoluzione delle problematiche

riscontrate.

Le situazioni vanno affrontate e gestite per la gravità del modo con la quale si presentano senza scaricare colpe sugli altri, ma a quanto pare per il Sindaco Accorsi è diventata una moda risolvere i problemi così.

Nel frattempo i bambini dovranno frequentare e dormire in una struttura piena di umidità, con importanti infiltrazioni d’acqua e piena di scarafaggi.

Il giovane sindaco, se fosse un padre di famiglia permetterebbe che suo figlio vivesse in queste condizioni, o investirebbe immediatamente sulla manutenzione delle scuole del territorio?

Noi che mettiamo la salute dei nostri figli al primo posto, pretendiamo delle risposte e ancora prima dei fatti.

