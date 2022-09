CALDARONE: Assurdo investire 10 milioni di Euro di soldi pubblici per ricostruire la scuola di Casumaro, mentre arriva la conferma che nella scuola dell’infanzia chiuderà una sezione

Con grande sconcerto, in questi giorni a apprendo dai genitori che la scuola dell’infanzia, nonostante abbia raggiunto un numero di iscritti sufficienti per formare tre sezioni come negli anni passati, subirà la chiusura pomeridiana di una di esse a causa della riduzione oraria del personale scolastico.

La decisione sembra arrivare dall’alto, ma nonostante io abbia sottolineato più volte al sindaco la necessità per la frazione di non perdere questo servizio, non mi sembra che si sia lottato per evitare che ciò questo accadesse, in questo modo l’amministrazione si rende protagonista di una politica fatta di tagli ai servizi per i cittadini.

Ai genitori degli alunni, è stato inviato adirittura un messaggio, dove vengono invitati a mettersi d’accordo su chi dovrà usufruire del servizio pomeridiano, per evitare di estrarre a sorte i bambini che non potranno iscriversi nell’asilo del Paese.

Assurdo prendere tali decisioni, assurdo non combattere per evitarlo, assurdo che un Paese come Casumaro subisca questo!

Oltre a fare la passerella mediatica assieme al ministro Bianchi per l’inaugurazione della scuole di Renazzo, mi sarei aspettata che il sindaco fosse venuto a Casumaro assieme al ministro, per chiedere un intervento concreto ed evitare la chiusura della sezione, se fossi stata io al governo della città, avrei sicuramente fatto di tutto per scongiurare l’irreparabile.

Nel ruolo di Consigliere, mi attiverò affinché la nostra voce arrivi a chi di dovere.

