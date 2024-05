Cambia la segnaletica all’incrocio della Pandurera

Con ordinanza di Polizia Locale n. 214 all’incrocio cosiddetto “della Pandurera” sarà istituita una unica corsia di marcia destinata alla corrente di traffico per i veicoli che proseguono DIRITTO (in Via XX Settembre) e per i veicoli che svoltano a DESTRA (in Via 2 Giugno) – separata dalla corsia in direzione opposta da un’area zebrata di larghezza m. 2,00 secondo lo schema soluzione conservato agli atti, chiaramente per i veicoli che provengono da via XXV Aprile con direzione Via XX Settembre. Questa nuova segnaletica è stata decisa sulla base di diverse segnalazioni giunte da utenti della strada che hanno sottolineato che l’attuale canalizzazione “potrebbe costituire un potenziale disagio per la circolazione stradale, in particolare per i veicoli che, dovendo proseguire diritto, devono inevitabilmente rientrare nella corsia speculare che è asimmetrica, per la presenza di un restringimento sulla stessa.”I lavori dovrebbero iniziare a breve, compatibilmente con i tempi tecnici degli stessi

