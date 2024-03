CARDI (LEGA): “CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA FA BODYSHAMING, CHIEDA SCUSA E SI DIMETTA”

Obiettivo: stupire!

“Ti prego Ferrara fai qualcosa per te stessa, liberati dal pesante e panciuto fardello”. È un post del consigliere di maggioranza del Comune di Cento, Angelo Bonzagni a scatenare la protesta della Lega. Una “preghiera” che Bonzagni affida a Facebook condividendo un post dell’avvocato Anselmo, candidato sindaco a Ferrara. Parole che però non sono piaciute al segretario comunale della Lega, Luca Cardi: “Vista la situazione in cui versa Cento, da un consigliere comunale di maggioranza mi sarei aspettato attenzione al proprio territorio e non certo alle “pance” degli avversari politici. Purtroppo anche a Cento la sinistra fa sfoggio della sua doppiezza: è inutile riempirsi la bocca delle parole diritti, rispetto ed eguaglianza, se poi non si esita a schernire l’avversario politico, in questo caso il sindaco Fabbri, per una caratteristica fisica. Il bodyshaming è un comportamento inaccettabile, e sicuramente non è degno di un consigliere comunale. Per questo motivo chiediamo alla maggioranza di prendere le distanze dalle parole del consigliere Bonzagni e allo stesso di scusarsi e rassegnare le sue dimissioni.”

In foto:

1) il post del consigliere Angelo Bonzagni

2) il segretario comunale della Lega, Luca Cardi

