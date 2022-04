CARDI (LEGA): COMMISSIONI, PATTO DELLE POLTRONE TRA PD E ORGOGLIO CENTESE

“L’elezione della consigliera Giberti alla Presidenza della Commissione II è l’ulteriore conferma che tra PD e Orgoglio Centese esiste un vero e proprio patto delle poltrone. Ancora una volta, con arroganza e disprezzo della prassi, l’amministrazione Accorsi a parole dice di voler dare spazio alle opposizioni, ma nei fatti sfugge dal confronto e impone il nome che più gli piace. Quando si decide di dare un incarico alle opposizioni devono essere queste a esprimersi e la maggioranza non deve condizionare l’esito del voto. I numeri parlano chiaro: senza i voti della sinistra, la presidenza non sarebbe andata alla consigliera Giberti.

Ora se, come si ostina a sostenere, la signora Giberti è una consigliera d’opposizione si dimetta dall’incarico, in quanto assolutamente non rappresentativa delle opposizioni ed eletta solamente grazie al suo stesso voto e a quelli di PD e civiche di sinistra. Se le dimissioni non arriveranno saremo di fronte all’ennesima prova, dopo quanto avvenuto con la presidenza del consiglio comunale e con la delega alla protezione civile, che il gruppo orgoglio centese è nei fatti parte della coalizione di maggioranza, grazie al patto delle poltrone stretto col PD.

E a questo punto non ci stupiremo più di tanto se il settimo assessore della Giunta Accorsi diventasse proprio Marco Pettazzoni, unico fino ad ora a rimanere a bocca asciutta.“ Lo dichiara il coordinatore comunale della Lega, Luca Cardi.

