CARNEVALE DI CENTO: Grande attesa per il verdetto della giuria che incoronerà l’Associazione Carnevalesca vincitrice dell’edizione 2024

Foto e video dal cielo per immagini uniche e ad altezza ‘zero’ con droni cinewoop per filmati pieni di adrenalina …



Domani l’ultima domenica di sfilate … e intanto fervono i preparativi per la giornata conclusiva dell’edizione 2024 che vedrà domenica 25 febbraio, a partire dalle ore 14, l’epilogo di questa edizione di grande successo, sia in termini di pubblico che di spettacolo. Le 5 Associazioni Carnevalesche sono pronte per il rush finale che porterà una di esse ad aggiudicarsi la palma della prima classificata. Spettacolo assicurato con il ‘Radio Bruno Carnival Party alle ore 16.45 in Piazza del Guercino. Anche domani dunque una giornata di grande divertimento e, in chiusura, dopo la proclamazione dei vincitori da parte della giuria, il grande spettacolo piro musicale che – dopo la lettura del caratteristico ‘testamento’ e il rogo di Tasi, maschera rappresentativa di Tasi Cento – chiuderà la kermesse 2024 del Cento Carnevale d’Europa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...