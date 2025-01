CARNEVALE DI CENTO: IL 23 febbraio sarà ospite del Cento Carnevale d’Europa Mr Rain, cantautore, rapper e produttore italiano con all’attivo 22 dischi di Platino

Mr.Rain, nome d’arte di Mattia Balardi, è un cantautore, rapper e produttore italiano con all’attivo 22 dischi di Platino e 8 Oro. Mr.Rain è un artista fuori dal coro, sempre capace di descrivere

all’interno delle sue canzoni la parte più sensibile di sé stesso, con particolare

attenzione alle parole, che riescono a raggiungere la parte più sensibile del

pubblico. Classe 1991, si appassiona alla musica ascoltando i pezzi di Eminem e

della scena hip hop nazionale ed estera del periodo. Nel 2009 inizia a scrivere i

primi pezzi, con lo pseudonimo di Mr.Rain e nel 2011 produce e pubblica il suo

primo mixtape ‘Time 2 Eat’, che riscuote in poco tempo riscontri a livello

nazionale. Nel 2013 partecipa come concorrente a X Factor, ma dopo essere

stato ripescato per l’entrata diretta, rifiuta la partecipazione al programma. Nel

gennaio 2014 inizia il primo tour ufficiale e si esibisce nelle principali città italiane.

Nel 2015 esce ‘Memories’, il primo disco ufficiale, interamente autoprodotto.

‘Tutto Quello che Ho’, il secondo singolo estratto dall’album, segue il successo di

‘Carillon’ (Doppio disco di Platino). A giugno 2016 Mr.Rain pubblica ’Supereroe’,

già considerato un classico dai suoi estimatori.

Nell’estate 2016, grazie al ‘Memories Tour’ Mr.Rain si fa conoscere al grande pubblico,

con numerose date sold out. Nel 2017 esce il singolo ‘I grandi non piangono mai’, la

conferma del talento del giovane rapper (Disco di Platino) a cui segue “Ipernova”, altro

successo di Mr Rain, Doppio Disco di Platino, entrambi contenuti nel suo secondo disco

‘Butterfly Effect’ uscito a gennaio del 2018. Nello stesso anno collabora con Annalisa in

“Un domani” e anche questo singolo raggiunge il Disco di Platino. Nel 2020 arrivano “Fiori

di Chernobyl” (certificata Doppio Platino), “9.3” (Platino) che insieme a “Meteoriti” (Platino)

e al singolo “Non c’è più musica” con Birdy, la cantautrice inglese di fama internazionale,

sono contenuti nell’album “Petrichor”, terzo album uscito a gennaio del 2021 e certificato

platino. A ottobre 2020 arriva anche la collaborazione con J-AX nel brano ‘Via di qua’. La

parola “Petrichor” significa letteralmente “profumo della pioggia”: la scelta non è casuale

per l’artista, in quanto Mr.Rain scrive, compone, ed è ispirato solo quando piove e riesce a

sentire il profumo della pioggia. È anche un fil rouge dell’album, che accompagna tutte le

canzoni, come fossero la colonna sonora di un suo film. A dicembre 2021 Mr.Rain tiene

un concerto sold out al Fabrique di Milano.

Il 18 marzo 2022 pubblica il suo quarto album “Fragile” scritto e prodotto dallo stesso

cantautore

A febbraio 2023 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Supereroi”, classificandosi

terzo, conquistando il grande pubblico e diventando di fatto la vera rivelazione del festival.

“Supereroi”, certificato sei volte platino, nel giro di pochi giorni dall’uscita ha scalato tutte le

classifiche: a partire da Spotify, ai vertici di Amazon, Apple e iTunes, tra i brani più ricercati su

Shazam e tra i più popolari di TikTok. Il suo singolo ‘La Fine del Mondo’ con Sangiovanni,

certificato doppio platino, è stato tra i brani che hanno fatto da colonna sonora all’estate 2023.

Ad aprile e maggio Mr.Rain ha suonato nei club d’Italia in un tour tutto sold out, e a luglio e agosto

il ‘Supereroi Summer Tour’ ha registrato ovunque il tutto esaurito con oltre 33 date e oltre 100mila

biglietti venduti. A giugno Mr.Rain ha interpretato e curato l’adattamento del brano originale “Per

sempre ci sarò”, nella versione italiana del nuovo film Disney e Pixar Elemental.

A ottobre Mr.Rain ha pubblicato la versione spagnola di SUPEREROI con il celebre artista

spagnolo BERET, diventando uno dei pezzi più passati nelle radio spagnole, inoltre i due artisti si

sono esibiti in Vaticano davanti al Papa cantando il brano in italiano e in spagnolo.

Il 20 ottobre è uscito anche il singolo ‘Un Milione di Notti’ con la cantautrice Clara, certificato

platino.

ll tour si è concluso il 18 novembre con un sold out al Mediolanum Forum di Assago.

A febbraio Mr.Rain ha partecipato per il secondo anno consecutivo al Festival di Sanremo con il

brano ‘Due Altalene’ certificato platino.

Il primo marzo è uscito il suo ultimo album di inediti ‘Pianeta di Miller’, certificato Oro, ed entrato

subito ai vertici della classifica di vendita. Ad aprile è uscito il singolo ‘Paura del Buio’.

Mr.Rain è anche live prima con un tour in estate e a novembre nei palazzetti di tutta Italia

