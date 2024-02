CARNEVALE SOLD-OUT: Città di Cento invasa da migliaia di persone per la 4′ di carnevale

Foto e video dal cielo per immagini uniche e ad altezza ‘zero’ con droni cinewoop per filmati pieni di adrenalina …

Una domenica da incorniciare quella di ieri. A Cento si è riversata un folla incredibile per la 4′ domenica del Cento Carnevale d’Europa. Sole, temperature quasi primaverili e un’organizzazione ineccepibile hanno siglato il successo della kermesse. Le cinque società carnevalesche hanno sfoggiato loro creazioni gigantesche sotto gli sguardi sbalorditi delle migliaia di persone accorse sul percorso della sfilata. Ad aprire la giornata le auto e le moto del Tuning Car Parade nella Festa del motore. Gran parata poi per le società carnevalesche: I Toponi, campioni in carica, i Fantasti100, i Ragazzi del Guercino, Il Risveglio, e i Mazalora. Lo spettacolo è stato assicurato anche dalla presenza sul palco principale di Jeffrey Peralta, il ballerino e cantante domenicano che ha stregato il pubblico. Il palco della Rocca, novità di questa edizione, ha ospitato lo show di Kinder con la pentolaccia. Buona la quarta dunque, in attesa del gran fonale di domenica 25 febbraio quando si scoprirà chi avrà vinto questa edizione del Cento Carnevale d’Europa. Al termine della giornata conclusiva il caratteristico Testamento della maschera locale Tasi, il rogo della stessa e lo spettacolo piromusicale a cura di Martarello Group alla Rocca di Cento. Particolarmente accurata la macchina della sicurezza che ha garantito il sereno svolgimento della kemesse. In campo i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, della Protezione Civile, del 118, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Veri e propri ‘angeli’ custodi della manifestazione.

