Cartellone “Prosa”: Cartellone “Prosa”

Un cast esplosivo per il più classico dei triangoli: lui, lei, l’altra.

Antonio Cornacchione, Max Pisu insieme a Laura Curino e Rita Pelusio danno vita a “Pigiama per Sei” uno spettacolo lieve, veloce e divertente che non rinuncia a fare uno spaccato impietoso della vacuità dei rapporti personali nel pieno degli anni ’80 – quando il testo è nato – e che si riscontra spesso anche oggi. Noto per aver scritto “vaudeville moderni” di successo, Marc Camoletti offre un meccanismo perfetto: tra equivoci e risate, lo spettatore si appassiona e involontariamente si immedesima nei personaggi costretti a interpretare ruoli diversi a seconda di quali siano le persone presenti nella stanza.

L’appuntamento, inserito nel cartellone della PROSA della ST 21/22, è per venerdì 21 gennaio p.v. alle ore 21 presso il Teatro Pandurera di Cento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...