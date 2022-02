CASUMARO (FERRARA), Via Garigliano 14 Sala Polivalente –Domenica 20 Febbraio alle ore 12.30, l’associazione gastronomica Lumaca di Casumaro presenta il GRAN GALA’ DI RISOTTI.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Turistica Casumarese, Lumaca di Casumaro si impegna ad organizzare questo evento per far risorgere l’attività di quest’ultima dopo qualche anno di stop.

Per info e prenotazioni puoi contattare il numero 3482655703.

Mi piace: Mi piace Caricamento...