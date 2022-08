CC e PL: Intensi controlli stradali sulla regolarità della manodopera agricola ed il trasporto di lavoratori stranieri

I Carabinieri della Compagnia CC di Portomaggiore e della Polizia Locale dell’“Unione Valli E Delizie” sin dalle prime lui di oggi hanno eseguito controlli stradali sulla regolarità della manodopera agricola ed il trasporto di lavoratori stranieri.

L’attività ha interessato le principali vie di comunicazione tra Consandolo di Argenta e Portomaggiore col controllo dei mezzi di trasporto utilizzati prevalentemente dai braccianti agricoli per raggiungere le coltivazioni, sia ferraresi sia delle provincie limitrofe. In tale ambito, le pattuglie dispiegate hanno proceduto al controllo di 43 persone straniere, a bordo di 9 veicoli. La maggior parte sono risultate tutte munite di documenti di identità e di soggiorno, regolarmente presenti sul territorio nazionale, ma nr. 2 venivano invitati a regolarizzare la loro posizione e nr. 2 deferiti IN STATO DI LIBERTÀ DALLA STAZIONE CARABINIERI DI ARGENTA poiché clandestini ed invitati a lasciare il territorio dello stato entro 7 gg, tutti giovani di origine pakistana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...