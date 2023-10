Centese, alle 14:30 di Domenica 29 Ottobre arriva l’Argentana

Cambia l’ora e cambia anche l’orario del fischio d’inizio al Bulgarelli. Tutti pronti alle 14.30 per una partita dal sapore antico. A Cento arrivano i granata dell’Argentana, formazione che negli ultimi anni e’ regredita di alcune categorie, e che in questa stagione viaggia a metà classifica. Saranno due gli ex di giornata: sul fronte argentano il centrale difensivo Bozzato, sul fronte Centese l’esterno Filippo Cesano. Nelle file dei centesi ci sarà l’esordio del portiere Elia Grandi, prodotto del settore giovanile, classe 2006; il quale sostituirà l’assente Alberghini. Centese che vede ridotto ad un solo punto il vantaggio sulle inseguitrici Persiceto e Galeazza, e che conta di non deludere le aspettative del pubblico del Bulgarelli, atteso in gran numero anche per Domenica prossima. Nel prepartita avverrà la consueta premiazione del ” calciatore del cuore” da parte di Avis Cento, oltre alle coreografie dei Cento Boys: la colorata e nutrita truppa di giovani tifosi biancoazzurri, ormai presenza fissa al Bulgarelli. Ci vediamo domenica alle 14:30 al Bulgarelli ufficio stampa Luca Marchesini

