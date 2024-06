CENTESE CALCIO FANTASTICO TRIS

Non c’è il due senza il tre, recitava un vecchio proverbio dialettale.

Dopo la Prima Squadra e l’Under19, arriva oggi la straordinaria vittoria dell’under17 nel prestigioso torneo Mazza di Ferrara. Un traguardo incredibile che corona una stagione spettacolare. Una ricompensa per un gruppo di amici, in buona parte nato e cresciuto nelle giovanili della Centese, guidato da uno staff preparato e competente che ha curato quotidianamente tutti i dettagli.

In finalissima i baby BiancoAzzurri dei mister Guidoboni e Guaraldi battono una agguerrita Portuense, portandosi prima sul tre a zero e subendo una veemente rimonta, spentasi sul 3-2. Al termine dell’incontro si scatena la gioia degli oltre 200 tifosi giunti nel glorioso Stadio Mazza, con pacifica invasione di campo, fra abbracci e lacrime di gioia. Ciliegina sulla torta, il premio al miglior calciatore dell intera manifestazione al nostro goleador Edoardo Fabbri, che ha diviso con i compagni di squadra la gioia del premio ricevuto. Meglio non poteva finire la stagione in casa Centese, mentre fervono i preparativi per la prossima stagione.Tra manovre di mercato, nuovi campi e palestre ove praticare l attività e l imminente lancio della campagna abbonamenti.

La Cento calcistica cresce di giorno in giorno e non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi.

