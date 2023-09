CENTESE: DOMENICA SI TORNA IN CASA

Dopo le prime due nette e convincenti vittorie, con nove goal fatti e nessuno subito, domenica si ritorna tra le mura amiche del Bulgarelli. A fare visita a capitan Cioni e compagni sarà il Bondeno, grande rivale di questi ultimi anni, per una sfida accesa anche da una sana rivalita’ stracittadina. I Matildei hanno faticato all’ inizio, complici anche alcune defezioni nell’ organico ed una ancora non perfetta condizione fisica: a Cento verranno per cercare il riscatto e la pronta risalita nelle zone più nobili della classifica.

La bondenese e’ squadra costruita per centrare almeno i play off, come obiettivo dichiarato ad inizio stagione. Al centro dell’attacco ci sarà bomber Vaccari, grande ex di turno. Nelle file dei biancoazzurri si respira ottimismo, seppur calmierato da ogni massima cautela da staff dirigenza, essendo la stagione appena all’ inizio. La squadra e’ in salute eccezione per Pirreca, in dubbio per domenica, ed al lungodegente Sassu, che con ogni probabilità non sarà della partita. Alla biglietteria sarà possibile sottoscrivere, come ultimo giorno, l’ abbonamento stagionale. Calcio d’ inizio alle 15.30, per dare il via ad una intensa e ricca giornata sportiva nella città del Guercino. A seguire, infatti, partita d esordio per i biancorossi della benedetto xiv basket, nel retrostante palazzetto dello sport.

