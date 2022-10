Non è in pericolo di vita il ragazzo di 11 anni che ieri sera attorno alle 19 è stato travolto da una Fiat Panda mentre percorreva via Giovannina. Il ragazzino è stato immediatamente soccorso dal 118 intervenuto anche con l’elisoccorso che lo ha trasportato al Maggiore di Bologna con varie fratture ama non in pericolo di vita, Sul posto, per definire la dinamica del sinistro, una pattuglia dei carabinieri di Cento.

