CENTO: Aggiudicati i primi lotti per la gestione degli impianti sportivi comunali

di Marco Cevolani

Sono stati assegnati i primi lotti per la gestione degli impianti sportivi del nostro comune: “Lo spallone” è stato affidato all’ASD Guercino; l’impianto sportivo comunale di atletica alla Polisportiva Centese; il bocciodromo comunale di Via Ugo Bassi 100 alla Bocciofila Centese; l’impianto comunale Marcello Merighi all’ASD Casumaro Football Club; l’impianto comunale “La Bombonera” al G. S. Corporeno e infine l’impianto “V. Banzi” alla Polisportiva Reno Centese. Per ognuna delle associazioni aggiudicatarie è stata stipulata una convenzione di cinque anni rinnovabile per ulteriori tre.

