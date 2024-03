Oggi ultimo giorno con il BUS ANT con la giornata dedicata al controllo della prostata. Bella affluenza di cittadini, che nei giorni scorsi hanno approfittato del BUS di ANT per visite per la prevenzione di tumori alla tiroide e al seno. BUS di ANT, che arriva per la prima volta a Cento, grazie al sostegno economico della nostra Fondazione e alla collaborazione con l’associazione Tutta colpa di Beatrice

Mi piace: Mi piace Caricamento...