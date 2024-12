CENTO: avviato un innovativo progetto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e della devianza giovanile

Il progetto prende vita a seguito dell’approvazione della modifica al regolamento di Polizia Urbana nel marzo 2023, che ha introdotto all’articolo 7 bis la possibilità di sanzionare i genitori dei minori responsabili di atti di bullismo e di devianza giovanile. Tuttavia, l’amministrazione comunale ha deciso di andare oltre, con un approccio sistemico che punta a coordinare tutte le azioni già in essere sul territorio e a coinvolgere il terzo settore per azioni educative mirate.



“Questo progetto è la dimostrazione concreta dell’impegno del Comune di Cento nella lotta al bullismo,” ha dichiarato il Sindaco Edoardo Accorsi. “Non vogliamo limitarci alla repressione, ma puntiamo a un intervento educativo che possa interrompere il percorso del bullo, salvaguardando non solo il presente, ma anche il futuro di tutta la comunità. Questo progetto rappresenta un atto di responsabilità nei confronti delle nuove generazioni e delle loro famiglie.”



Il protocollo di intesa per il coordinamento delle azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e alla devianza giovanile, approvato con delibera di giunta e operativo dal mese di ottobre, prevede il coinvolgimento attivo di Polizia Locale, ASL, Servizi Sociali, Strade, scuole e altre realtà territoriali. Il tavolo di coordinamento, convocato presso il Centro per le Famiglie, si occuperà di esaminare ogni segnalazione di situazioni critiche di devianza giovanile, intervenendo con azioni mirate.



L’Assessore alla Polizia Locale, Sicurezza e Sanità Mario Pedaci ha sottolineato: “La parte repressiva ha un effetto immediato, ma è con l’educazione e la prevenzione che possiamo generare un cambiamento duraturo. Grazie a questo protocollo, tutti gli attori coinvolti lavoreranno in sinergia per garantire un supporto efficace e una risposta tempestiva. Siamo orgogliosi del fatto che il progetto abbia ricevuto l’apprezzamento del Prefetto di Ferrara.”



Il progetto si rivolge in particolare alle classi terze delle scuole medie e al biennio delle superiori, coinvolgendo tutte le scuole centesi. La sua efficacia sarà monitorata grazie anche alla consulenza della professoressa Crocitti dell’Università di Bologna, che si occuperà di fare un’analisi dei risultati per validare o meno l’efficacia del progetto, al termine dell’anno scolastico 2024/25.



Interamente finanziato dal Comune di Cento, il progetto conferma la sensibilità e l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire un futuro migliore per i giovani e per l’intera comunità.

