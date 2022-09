Dal 7 settembre a domenica saremo alla fiera di Cento con un banchetto elettorale del Partito Democratico in via Provenzali e avremo come ospiti i candidati al Parlamento:- giovedì 8 Manuela Rontini- Venerdì 9 Antonio Fiorentini- Sabato 10 Paola Boldrini

