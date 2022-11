⚠⚠CENTO: CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO VOLTI AL CONTRASTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA. CARABINIERI E POLIZIA LOCALE INDIVIDUANO TRE SOGGETTI IRREGOLARI. ESPULSI DA TERRITORIO NAZIONALE.

Proseguono le attività controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cento volte ad arginare la presenza di cittadini irregolari, spesso costretti a sistemazioni di fortuna in casolari abbandonati ed in taluni casi resisi responsabili nel passato di reati contro il patrimonio e contro la persona, con violenze spesso degenerate in risse, sedate non senza difficoltà dai militari operanti contro i quali, in diverse circostanze, si sono scagliati.

Nella mattinata di ieri 18 novembre, nell’ambito di un servizio dedicato al contrasto al fenomeno dell’immigrazione clandestina, effettuato con la collaborazione della Polizia Locale e sulla base di alcune segnalazioni giunte all’Arma ed all’Amministrazione comunale, gli operanti hanno controllato un immobile in disuso situato in via Reno vecchio, appurando la presenza di tre nordafricani (un tunisino cinquantenne e due marocchini di 23 e 29 anni) privi di permesso di soggiorno, nei cui confronti sono state pertanto attivate le procedure propedeutiche all’espulsione. I soggetti avranno ora 7 giorni per abbandonare il territorio nazionale.

