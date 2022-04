CENTO: Doppio furto all’ISIT in un mese

DIFENDIAMO LA SCUOLA DI TUTTI Il nostro istituto ha subito, in quest’ ultimo mese, due furti da parte di ignoti che hanno depredato il patrimonio informatico, danneggiando accessi, aule e spazi della scuola. Lo diciamo con rammarico e dispiacere, visto e considerato che i beni di una scuola appartengono a tutta la comunità e sono finanziati con denaro pubblico. La scuola è di tutti e per tutti, come ribadisce l’art. 34 della Costituzione, e crediamo sia importante la solidarietà e l’appoggio delle istituzioni locali e della Provincia, per garantire tale diritto. La Dirigente Scolastica Annamaria Barone Freddo dichiara “di essere molto preoccupata della situazione e priva di strumenti per intervenire e garantire un’adeguata organizzazione della didattica”. Confidiamo nell’aiuto concreto e fattivo delle istituzione preposte a garantire il funzionamento dei servizi dell’istituto, compresa un’adeguata protezione dei nostri edifici, dai malintenzionati. Ringraziamo il Sindaco Edoardo Accorsi e le forze dell’ordine per il loro repentino intervento e interessamento alla situazione.

