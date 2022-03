CENTO: Due feriti nello scontro frontale in via Giovannina

“In data odierna verso le ore 9.30 la Polizia Locale di Cento è intervenuta con due pattuglie in via Giovannina per rilevare un sinistro stradale che ha coinvolto due veicoli che si sono scontrati frontalmente. I due conducenti a bordo delle rispettive auto, una Fiat Punto ed un furgone Renault, sono rimasti entrambi feriti. Da una prima ricostruzione della Polizia Locale di Cento il conducente della Fiat Punto classe 1938, procedeva sulla via Giovannina con direzione Cento e per cause ancora imprecisate, forse dovute ad un malore, ha perduto il controllo del veicolo spostandosi nella opposta corsia di marcia dove si trovava a transitare un furgone Renault condotto da un uomo classe 1970, con cui è andato a scontrarsi frontalmente. Ad avere la peggio è stato il conducente della Fiat Punto che è stato trasportato all’Ospedale di Cona. Sul posto anche una mezzo dei Vigili del Fuoco.”

