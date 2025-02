CENTO E SICUREZZA, FDI: “IL SINDACO LA SMETTA CON FACILI DICHIARAZIONI DI SOLIDARIETÀ E FACCIA CIÒ CHE È IN SUO POTERE FARE”

“La situazione della sicurezza a Cento sta peggiorando di giorno in giorno – scrivono la Capogruppo Francesca Caldarone, Alessandro Guaraldi e Marco Pettazzoni di FDI. Gli episodi di criminalità sono in aumento, e i cittadini sono sempre più preoccupati per l’assenza di risposte concrete da parte dell’amministrazione comunale. Furti, vandalismo, spaccio e risse sono ormai all’ordine del giorno in zone come via Matteotti, il centro storico e i parchi pubblici. Di fronte a tutto questo, il sindaco Edoardo Accorsi sembra non avere alcuna strategia efficace, lasciando la città in balia del degrado.

Piuttosto che intervenire con misure concrete per migliorare la sicurezza, l’amministrazione comunale ha deciso di aprire un dormitorio. Una scelta che, anziché risolvere il problema, rischia di aggravarlo. Un dormitorio senza adeguati controlli e senza un piano di gestione chiaro può trasformarsi in un ulteriore fattore di insicurezza, attirando situazioni problematiche che si andrebbero a sommare ai disagi già esistenti.

I cittadini chiedono più controlli, telecamere funzionanti e una politica di sicurezza seria ed efficace. Tuttavia, queste richieste continuano a cadere nel vuoto. Mentre il sindaco si concentra su decisioni discutibili, la percezione di insicurezza cresce e la qualità della vita dei centesi peggiora.

Cento merita un’amministrazione che metta al primo posto la sicurezza dei suoi cittadini, non una politica che ignora i problemi e prende decisioni che possono solo esasperare la situazione. È ora che il Comune ascolti davvero le preoccupazioni della gente e agisca con determinazione per garantire la sicurezza in città.

In questo clima di crescente insicurezza, esprimiamo la nostra più sentita solidarietà ai commercianti che sono stati vittime di aggressioni. Questi episodi non solo colpiscono individui innocenti, ma minano anche il tessuto sociale ed economico della nostra comunità. È fondamentale che le autorità locali prendano provvedimenti immediati per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e degli operatori economici, affinché possano svolgere le loro attività senza timore.

Fratelli d’Italia dice basta a questa insicurezza fuori controllo! Non accettiamo che i cittadini debbano vivere nella paura mentre l’amministrazione resta a guardare. La sicurezza è la nostra priorità assoluta, chiediamo intervenenti con misure concrete e risolutive per riprenderci le nostre strade e restituire ai centesi la tranquillità che meritano.”

