🛑🛑CENTO: Furti e rapine, G.M. 34 enne centese arrestata dai Carabinieri, condannata, finisce nel carcere femminile di Bologna

Nel tardo pomeriggio di venerdì 21 ottobre 2022 i Carabinieri della Stazione di Cento, hanno rintracciato ed arrestato in Argelato (BO) la 34 enne centese G.M., destinataria di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Ferrara. La donna è stata condannata, con sentenza passata in giudicato, alla pena di 4 anni e 5 mesi di reclusione, per il cumulo delle pene inflittele a seguito di una serie di reati contro il patrimonio e la persona (furti, rapine improprie e lesioni personali), commessi nella provincia di Ferrara tra il 2010 e il 2020. Espletate le formalità relative all’arresto la donna è stata trasferita al carcere femminile di Bologna, ove sconterà la pena detentiva.

