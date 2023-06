CENTO: Individuata ufficialmente la Società che gestirà la Fiera – “Sarà Delphi International srl

Individuata ufficialmente la società che gestirà la Fiera di Cento. L’Assessore Taddia “Sarà Delphi International srl. Ci incontreremo a stretto giro per definire tutti i dettagli”. Il via alla Fiera dal 6 settembre.

Viene ufficializzata con la determina di affidamento diretto la progettazione, gestione e organizzazione della Fiera di Cento, edizione 2023, a Delphi International, società di Ferrara con oltre trentacinque anni di esperienza nel campo.

“Arriviamo ad ufficializzare l’affidamento a Delphi International entro i tempi preventivati, e già nei giorni scorsi la società ha avuto modo di agire per mandare avanti l’organizzazione della Fiera, dagli stand espositivi, alla parte dedicata alla ristorazione e alle attività nuove che saranno introdotte.” commenta l’Assessore Taddia che prosegue “Abbiamo letto la proposta fatta da Delphi, e a stretto giro, ci confronteremo su tutti gli aspetti legati alla gestione degli spazi, ai progetti che il Comune vuole portare, al coinvolgimento delle realtà del territorio. Il progetto di partenza ci convince e sono certo che saprà valorizzare la nostra Fiera a 360 gradi.”

“Possiamo dire che parte il conto alla rovescia per la Fiera di Cento 2023, edizione n. 439, che si terrà dal 6 al 10 settembre per le vie del nostro centro storico. Contestualmente, ci stiamo occupando, insieme all’Assessore Bidoli, degli eventi collaterali di spettacolo e intrattenimento che solitamente si svolgono nel periodo della Fiera e oltre. Insieme alla società, presenteremo alla città il progetto completo nel minor tempo possibile. Auguro buon lavoro a Delphi e rinnovo i ringraziamenti ai nostri uffici per il prezioso lavoro fatto sinora.” conclude Taddia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...