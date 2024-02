CENTO: ora è più facile partecipare alle attività istituzionali a consiglieri in gravidanza e in congedo parentale

Foto e video dal cielo per immagini uniche e ad altezza ‘zero’ con droni cinewoop per filmati pieni di adrenalina …

Con la maggioranza dei voti (Attiva, PD, Cento Si Cura e Orgoglio Centese) e l’astensione di Lega e Fratelli

d’Italia, è stato approvato durante il Consiglio comunale del 28 febbraio 2024 l’ordine del giorno che

propone l’integrazione dell’art. 33-ter del Regolamento sul funzionamento del Consiglio, con l’obbiettivo di

facilitare la partecipazione alle attività istituzionali delle consigliere in gravidanza o in maternità e dei

consiglieri in congedo parentale.

Un ordine del giorno presentato dalla consigliera Tatti del gruppo Attiva e sostenuto da Partito

Democratico e Cento Si Cura, un piccolo segno di apertura da parte di un consiglio comunale che da sempre

ha dimostrato una grande attenzione alla parità di genere e alla tutela dei servizi delle famiglie del

territorio. Una modifica che potrà consentire ai consiglieri e alle consigliere di non dover scegliere tra

l’attività politica, lo svolgimento del proprio ruolo e le inevitabili e concrete esigenze familiari, sfruttando le

opportunità offerte dalla tecnologia e continuando a svolgere gli obblighi legati al mandato conferitogli

dagli elettori e dalle elettrici.

Questa richiesta di integrazione pone l’attenzione sull’importanza della genitorialità, permettendo la

possibilità di partecipazione alle sedute di Consiglio, di commissione consiliare e alle conferenze dei

capigruppo in video-conferenza per le donne che rivestono il ruolo di consigliere comunale in gravidanza e

per i consiglieri neogenitori in congedo affinché possano seguire i lavori d’aula da remoto durante tutto il

periodo di maternità, di gravidanza a rischio o di congedo parentale per paternità e maternità, garantendo

la rappresentanza di cui gli elettori li hanno investiti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...