CERIMONIA DI CONSEGNA 50° EDIZIONE DELLA PAGELLA D’ORO

Pomeriggio “spaziale” al Teatro Pandurera di Cento, mercoledì 16 Novembre alle ore 16: testimonial d’eccezione l’astronauta italiano Maurizio Cheli.L’occasione è la 50° edizione del Premio La Pagella d’Oro, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.“Dato l’importante traguardo di questo storico premio, volevamo regalare un incontro speciale ai ragazzi e alla città, di quelli che ricorderai per tutta la vita – è il commento della Presidente della Fondazione Raffaella Cavicchi – siamo contenti che Cheli abbia accolto il nostro invito. Sono certa che saprà ispirare i ragazzi con temi concreti e fortemente motivanti”. Cheli, primo italiano a ricoprire il ruolo di Mission Specialist nella missione STS–75 Tethered Satellite sullo Space Shuttle Columbia nel 1996, secondo italiano a navigare nello spazio, racconterà le sue esperienze come astronauta della NASA, pilota collaudatore ed imprenditore, una carriera di successo che nasce da una forte motivazione e determinazione personale. Ad ascoltarlo ci saranno i 136 ragazzi vincitori della 50° edizione della Pagella d’Oro, risultati i migliori studenti dell’anno scolastico 2021/22 di 19 istituti superiori del territorio. 40.000 euro è la cifra stanziata dalla Fondazione per l’erogazione delle pagelle, a sostegno di giovani studenti meritevoli e per la valorizzazione del loro percorso di studi. in questi 50 anni, mezzo secolo, sono state erogate circa 5.000 pagelle d’oro, premiato tre generazioni di studenti, senza saltare mai nemmeno una edizione (né il terremoto, né la pandemia lo hanno fermato).