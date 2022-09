CERTIFICATO DI QUALITA’ NAZIONALE PER I PROGETTI ETWINNING ALLA SCUOLA SECONDARIA “IL GUERCINO”

L’IC “IL GUERCINO” di Cento anche quest’anno ha ottenuto il premio di Certificato di Qualità nazionale a seguito della partecipazione a progetti di gemellaggio elettronico sulla piattaforma informatica “etwinning”, collaborando con nazioni europee in progetti incentrati su diversi argomenti; si tratta di progetti interdisciplinari, in cui gli studenti si confrontano con i loro coetanei di scuole di tutta Europa, in un contesto multiculturale, e costruiscono dei percorsi innovativi di collaborazione su temi condivisi. ll Certificato di Qualità nazionale è un riconoscimento che attesta il raggiungimento di un preciso standard di qualità di un progetto di collaborazione, determinato da Criteri di Qualità condivisi a livello europeo dalla community.

La scuola secondaria ha realizzato dei progetti interattivi sulla conoscenza dell’Europa: sono stati approfonditi aspetti geografici, culturali, problemi e punti di forza. Sono anche stati forniti suggerimenti su come migliorare alcuni aspetti legati alla parità di genere, all’ambiente, ai diritti dei più deboli. Per la partecipazione attiva, l’impegno e per la collaborazione con le altre scuole, i progetti “Geo-Games” – “U2E: U’re up for Europe!” e “Friendship has no borders” hanno ricevuto il Certificato di Qualità Nazionale.

La motivazione del riconoscimento è la seguente: “ Il progetto ha avuto la finalità di promuovere una forte identità europea fra gli alunni impegnati (…). Gli studenti hanno affrontato compiti di varia difficoltà, mettendosi in gioco e assumendo un ruolo attivo , usando anche tanti strumenti digitali. Eccellente lo sviluppo di tematiche legate all’Agenda 2030 e collegate all’attività “Cosa puoi fare per una UE migliore?” che ha sicuramente dato ulteriori spunti di riflessione a questi giovani e futuri cittadini dell’Unione Europea. Il progetto è ben strutturato e buone sono le strategie per la collaborazione online fra gli alunni. Vario ed efficace l’uso delle Tic; ottima l’attenzione alla e safety che la candidata documenta nella domanda facendo riferimento anche ad altre occasioni di riflessione su un uso sicuro e consapevole della rete da parte degli alunni (Celebrazione del Safer Internet Day, collaborazione con Generazioni Connesse e conferenze con psicologhe rivolte ai genitori). Il progetto merita il Certificato di Qualità.”

Un riconoscimento importante che stimola ragazzi e ragazze ad avere fiducia in un domani di confronto con L’Europa e di condivisione di problematiche relative all’ambiente e alla sicurezza alla ricerca di soluzioni.

