Coach Di Paolantonio ha parlato della settimana che sta vivendo la sua Benedetto, in attesa della sfida di venerdì contro Udine

“Qualche acciacco di routine c’è stato, ma assolutamente gestibile, ci stiamo allenando bene, in un bel clima. Venerdì affrontiamo una squadra molto ben allenata, che gioca un’ottima pallacanestro fatta di aggressività e intensità in entrambe le metà campo. D’altronde, abbiamo visto e misurato le loro qualità nell’amichevole di Spilimbergo (persa 86-52 il 18.09, mancavano Davis e Delfino, ndr.), dove, a parte le assenze, abbiamo preso una bella batosta e dovremo sicuramente imparare da quella partita, così come da quella contro Orzinuovi che potevamo benissimo portare a casa con qualche accortezza in più, ma fa parte del percorso di crescita e i ragazzi lo sanno, sono assolutamente sul pezzo e attenti a cercare di correggere quei dettagli che poi fanno la differenza. Ci stiamo allenando tanto su questi aspetti, proseguendo il processo di crescita della squadra. Vanno limati dei dettagli fondamentali per portare a casa partite importanti come quella di domenica. Non possiamo fare altro che lavorare in palestra, l’unica via per provare a raggiungere i risultati sperati.”

Anche Nicola Berdini, che sta vivendo un ottimo avvio di stagione e che contro Orzinuovi ha giocato, forse, la partita più matura e solida di questo inizio di campionato, ha parlato della partita di venerdì:

“Venerdì giocheremo contro una delle favorite di questo campionato, una squadra molto esperta e piena di talento in ogni reparto. Le ultime prestazioni dimostrano la loro forza ma noi andremo a Udine cercando di giocare una partita solida e dando il nostro massimo. Dovremo essere bravi a rimanere nella gara per tutti i 40 minuti, perché contro squadre di questo tipo sei costretto a giocare la partita quasi perfetta.”

