CODIGORO: INCIDENTE SUL LAVORO, CADE AL SUOLO DA 3 METRI, BATTE IL CAPO. TRASPORTATO IN ELISOCCORSO

ORE 09:15 CIRCA, I MILITARI DELLA STAZIONE CARABINIERI DI CODIGORO, INSIEME ALLA MEDICINA DEL LAVORO DI COMACCHIO E DI FERRARA INTERVENIVANO IN VIA TRIESTE NR. 43 PRESSO UN CANTIERE EDILE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UNA ABITAZIONE PRIVATA OVE, POCO PRIMA UN PIASTRELLISTA, 46ENNE DI MESOLA, MENTRE STAVA EFFETTUANDO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI UN TERRAZZO, PER CAUSE CORSO DI ACCERTAMENTO, CADEVA AL SUOLO DA UNA ALTEZZA DI CIRCA 3 METRI, BATTENDO VIOLENTEMENTE IL CAPO. L’UOMO VENIVA TRASPORTATO MEDIANTE ELISOCCORSO PRESSO L’OSPEDALE “BUFFALINI” DI CESENA, DOVE E’ RICOVERATO IN PERICOLO DI VITA PER TRAUMA CRANICO CON EMORRAGIA CELBRALE. L’IMMOBILE, SU DISPOSIZIONE DELLA’UTORITA’ GIUDIZIARIA, VENIVA POSTO SOTTO SEQUESTRO. SONO IN CORSO LE INDAGINI FINALIZATE A CHIARIRE TUTTI GLI ASPETTI DELLA VICENDA.

Mi piace: Mi piace Caricamento...