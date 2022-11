COMACCHIO: Coppietta stupefacente arrestata con ketamina dai Carabinieri

Lui 33 enne bolognese e lei 23 enne ferrarese, hanno scelto il Lido di Volano (FE) come domicilio di coppia, tuttavia essendo entrambi privi di regolare occupazione, hanno deciso di sostentarsi dedicandosi allo spaccio di stupefacenti. L’attività della coppietta non era tuttavia passata inosservata ai residenti che, notando un insolito via vai di giovani nelle strade costiere, solitamente deserte nella bassa stagione, lo hanno segnalato ai Carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi. I Militari hanno quindi predisposto dei servizi in borghese ed in divisa nella zona, riuscendo ad individuare l’appartamento presso cui si recavano molti giovani tossicodipendenti della zona. Dal controllo dei residenti e dei domiciliati è emerso che l’appartamento era occupato da B.M., un 33 enne bolognese e da B.A., una 23 enne del luogo, entrambi noti agli uffici di polizia anche per questioni connesse agli stupefacenti. Le attività investigative dei Carabinieri sono quindi state incrementate e focalizzate sull’appartamento e sui suoi occupanti, ricevendo riscontri sulle frequentazioni e gli “strani” movimenti dell’uomo, che si aggirava spesso tra le vie limitrofe, a piedi, venendo avvicinato da giovani tossicodipendenti della zona. Venerdì sera 4 novembre a seguito di un appostamento i militari hanno notato l’uomo aggirarsi con circospezione nei pressi di casa e decidevano quindi di fermarlo e sottoporlo a perquisizione personale, che dava esito positivo. I Carabinieri infatti, a seguito della perquisizione dell’uomo e della sua abitazione, ove è stata trovata la giovane convivente, hanno rinvenuto e sequestrato ben 55 grammi di Ketamina in polvere di cui una parte già suddivisa in dosi, 750 ml di Ketamina liquida, circa 5 grammi di hashish, nonché gli immancabili materiali per il confezionamento e bilancino di precisione. Lo stupefacente ed i materiali, da un valore stimato sulla piazza dello spaccio di circa 4.000 euro, è stato sottoposto a sequestro, mentre la coppietta arrestata per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, connesse alle operazioni di perquisizione, sequestro ed arresto, la coppia, su disposizione della autorità giudiziaria, veniva posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida ed il processo con rito direttissimo. Lunedì mattina 7 novembre il Giudice Monocratico del Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto, rinviando l’udienza dibattimentale ma sottoponendo gli imputati all’obbligo di dimora.

